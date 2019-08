«Οι Λέικερς βλέπουν Χάουαρντ, Νοά και Σπέιτς» (pic)

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στους Ντουάιτ Χάουαρντ, Ζοακίμ Νοά και Μορίς Σπέιτς, ενώ εξετάζουν και την περίπτωση του Μάρτσιν Γκόρτατ.

Sources: Lakers planning individual workouts to evaluate centers Joakim Noah, Dwight Howard and Mo Speights this week in Los Angeles. Another consideration currently overseas: Marcin Gortat. Lakers want a window into physical condition and mindset of a potential addition.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 20, 2019