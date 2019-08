Ο 19χρονος γκαρντ με το σήμα - κατατεθέν μαλλί του, που επελέγη στο Νο7 του φετινού draft από τους Σικάγο Μπουλς, υπέγραψε συμβόλαιο πολυετούς συνεργασίας με την Adidas, όπως έγινε γνωστό.

Ο... αντίπαλος Ντόνοβαν Μίτσελ, μάλιστα, χάρηκε και τον καλωσόρισε στην «οικογένεια» της εταιρείας - κολοσσού στο χώρο της ένδυσης/υπόδησης.

/// yessir @CobyWhite welcome my brotha https://t.co/TVxYAiChR0

OFFICIAL: Chicago Bulls’ #7 overall pick @CobyWhite has signed a multi-year shoe deal with @AdidasHoops. pic.twitter.com/HsR7h6LUQo

