Τα... μάτια των Μπακς πάνω στον Γιάννη! (pics)

Ο MVP του ΝΒΑ αλλάζει επίπεδο την Εθνική, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας, με τον Greek Freak να προσφέρει εντυπωσιακές φάσεις στο κοινό του Ηρακλείου.

Οι Μπακς δεν σταματούν να παρακολουθούν τον σταρ τους και με ανάρτηση παρουσίασαν τα στατιστικά του στο ματς, αλλά και φωτογραφίες από το φιλικό.

Το Μιλγουόκι δεν σταματά να έχει τα... μάτια του πάνω στον Έλληνα φόργουορντ.

Δείτε την ανάρτηση των ελαφιών για τον μεγάλο ηγέτη τους

Giannis picked up a game-high 19 PTS/8 REB (22 min.) in #Hellas exhibition WIN over Hungary!!

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 9, 2019