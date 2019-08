Όλντριτζ: Έκανε έκπληξη και μοίρασε 200 iPads σε παιδιά! (vid)

O Όλντριτζ έκανε μια έκπληξη σε 243 μικρά παιδιά στο Σαν Αντόνιο και βρέθηκε κοντά τους μοιράζοντας τους iPad, ενώ τα παιδιά πήραν και τις προμήθειες που χρειάζονται για την νέα σχολική σεζόν.

Ο άσος των Σπερς μπήκε σε ένα γυμναστήριο που ήταν μαζεμένα τα παιδιά του σχολείου, τα οποία ενθουσιάστηκαν με όλα όσα συνέβαιναν. Η χαρά στα πρόσωπα τους είναι... όλα τα λεφτά.

Blessed to be able to give back @bgcsanantonio

All the feels.

LA gifted 243 iPads to kids from the @bgcsanantonio at today's Back-to-School Bash, along with school supplies from @HEB.



— San Antonio Spurs (@spurs) August 2, 2019