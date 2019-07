«Ο Καρμέλο είναι καλύτερος από το 70% των παικτών στο ΝΒΑ»

Ο Καρμέλο Άντονι δεν έχει βρει ομάδα ακόμα και κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά.

Την απόλυτη στήριξη του στον Μέλο έδειξε ο γυμναστής του, Κρις Μπρικλι που ανέφερε πως ο πρώην παίκτης των Ρόκετς, των Θάντερ και των Νικς είναι καλύτερος από το 70% των παικτών του ΝΒΑ.

Μάλιστα πρόσθεσε πως θέλει ακόμα μια «farewell season» για να μιμηθεί τον Ντουέιν Ουέιντ, ο οποίος αποσύρθηκε από το μπάσκετ τη σεζόν που μας πέρασε.

Carmelo’s trainer Chris Brickley says Melo is better than 70 percent of NBA players and wants one more "farewell season" to "do what D-Wade did"

