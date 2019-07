Στους Μπακς ο Ντράγκαν Μπέντερ (pic & vid)

Ο 21χρονος Μπέντερ έγινε πικ στο νούμερο 4 του Draft από τους Φοίνιξ Σανς το 2016. Έπειτα, λοιπόν από τρία χρόνια στην Αριζόνα, αποχωρεί για λογαριασμό των Μπακς σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski.

Ο Μπέντερ μέτρησε 5.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μ.ό. σε 171 συμμετοχές στη regular season με το Φοίνιξ.

Free agent F Dragan Bender has agreed to a two-year deal with the Milwaukee Bucks, league source tells ESPN. Bender, 21, was the No. 4 overall pick to Phoenix in the 2016 NBA Draft.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2019