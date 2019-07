Το «καρφάκι» του Λέοναρντ στον Λάουρι! (pic)

Η παρουσίαση των Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ τράβηξε όλο το ενδιαφέρον την χθεσινή βραδιά. Οι δύο σταρς παρουσιάστηκαν από τους Κλίπερς και θέλησαν να μοιραστούν τα συναισθήματα τους. Ο πρώην παίκτης των Ράπτορς πάντως, προφανώς, προσπαθώντας να πει καλά λόγια για τον νέο του συμπαίκτη, πιθανότατα αδίκησε τον Λάουρι, με τον οποίο σήκωσαν μαζί ένα πρωτάθλημα.

«Θα είναι πιθανότατα η πρώτη μου φορά που θα παίξω δίπλα σε ένα κορυφαίο ταλέντο στο επίπεδο του».

You can almost hear Kyle Lowry's tears splashing on the pavement in Toronto. pic.twitter.com/VYwx8Vu5JQ

— theScore (@theScore) July 25, 2019