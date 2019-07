Σπερς: Ο Ντάνκαν assistant coach του Πόποβιτς! (pic)

Οι φίλοι των Σπερς θα είναι περήφανοι με την εξέλιξη.

Ο Τιμ Ντάνκαν επιστρέφει στους Σπερς και θα είναι βοηθός του Γκρεγκ Πόποβιτς μαζί με την Μπέκι Χάμον και τον Ουίλ Χάρντι.

Ο Timmy είναι θρύλος για το Σαν Αντόνιο, αφού έχει κατακτήσει 5 πρωταθλήματα και αποτελεί τον σημαντικότερο παίκτη στην ιστορία της ομάδας.

Πλέον θα βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο που τον έφτασε στην κορυφή της καλύτερης λίγκας του πλανήτη.

Ταίριαξε η στιγμή, αφού για 19 χρόνια εγω ήμουν ο βοηθός του. Μου ανταποδίδει τη χάρη», ήταν τα λόγια του Pop που πάντα οι δηλώσεις του έχουν ενδιαφέρον.

Πλέον οι Σπερς ψάχνουν την επιστροφή στις επιτυχίες με ένα εκπληκτικό δίδυμο στην άκρη του πάγκου.

Gregg Popovich on Tim Duncan joining the Spurs’ coaching staff: “It is only fitting, after I served loyally for 19 years as Tim Duncan’s assistant, that he returns the favor.”

— Marc Stein (@TheSteinLine) 22 Ιουλίου 2019