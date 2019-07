Ο 30χρονος γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι σε Μπουλς και Γκρίζλις έχοντας κατά μέσο όρο 10,5 πόντους, 3,9 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ με 39% στα σουτ εντός παιδιάς.

Όπως έγραψε ο Σαμς Τσαράνια, ο Χόλιντεϊ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 4,8 εκατομμύρια δολάρια.

Free agent Justin Holiday has agreed to a one-year, $4.8M deal with the Indiana Pacers, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2019