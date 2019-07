Πρόκειται για τους Στάντον Κιντ και Ουίλιαμ Χάουαρντ, οι οποίοι αγωνίστηκαν τη σεζόν 2018-19 στην Ευρώπη και τώρα συμμετείχαν στο Summer League.

Ο πρώτος αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια στην Νταρουσάφακα και στην καλοκαιρινή διοργάνωση του ΝΒΑ με τους Τζαζ είχε κατά μέσο όρο 7.3 πόντους και 3.0 ριμπάουντ σε 3 ματς στο Σολτ Λέικ και 8.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ στο Λας Βέγκας.

Ο δεύτερος έπαιξε την τελευταία διετία στη Λιμόζ και είχε κατά μέσο όρο 9.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.

We have signed forwards William Howard and Stanton Kidd

— Utah Jazz (@utahjazz) 17 Ιουλίου 2019