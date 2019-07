Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ θα έχει πλέον στο πλευρό του και τον Τσαντ Φόρσιερ, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν.

Ο 46χρονος προπονητής έχει εργαστεί από το 1997 σε πολλές ομάδες ως βοηθός. Άρχισε από το Oregon State (1997-2000), συνέχισε στο University of Portland (2000-01) κι έπειτα ακολούθησε το ΝΒΑ. Πίστονς (2001-03), Πέισερς (2003-07), Σπερς (2007-16), Μάτζικ (2016-18) και Γκρίζλις (2018-19) είναι οι ομάδες που έχει εργαστεί, ενώ έχει πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα του ΝΒΑ το 2014.

The Bucks are adding the veteran assistant Chad Forcier to Mike Budenholzer's coaching staff, league sources say

