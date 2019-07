O Καντέρ επέλεξε το «11» και... δούλεψε «ψιλό γαζί» τον Ίρβινγκ! (vids)

Συγκεκριμένα είπε ότι «θέλω να είμαι ο λόγος που δεν θα το φορέσει κανείς άλλος το 11». Ακριβώς ό,τι είχε πει πριν και ο Κάιρι Ίρβινγκ όταν είχε μετακομίσει στη Βοστόνη...

Δείτε την ατάκα του Καντέρ...

...και θυμηθείτε αυτή του Ίρβινγκ

My dad is the reason I wear 11. I want to be the reason no one else will. #justdoit pic.twitter.com/CZiLOsxbA9

— Kyrie Irving (@KyrieIrving) 22 Νοεμβρίου 2018