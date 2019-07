Κορυφαίος άνδρας αθλητής στις ΗΠΑ ο Αντετοκούνμπο (pics & vid)

Δεν έχουν τέλος οι προσωπικές διακρίσεις του Γιάννη Αντετκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ μετά την φοβερή φετινή του χρονιά αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος, ωστόσο οι διακρίσεις για τον ηγέτη των Μπακς δεν σταματούν.

Ο Greek Freak αναδείχθηκε σήμερα και καλύτερος άνδρας αθλητής των ΗΠΑ, μια διάκριση που είναι η σπουδαιότερη σε αθκλητικό επίπεδο που δίνεται στην συγκεκριμένη χώρα. Στην τελετή των ESPYS, ο Αντετοκούνμπο προτιμήθηκε αντί των Μούκι Μπετς (Μπόστον Ρεντ Σοξ, baseball), Μπρουκς Κέπκα (γκολφ) και Πάτιρκ Μαχόμες (Κάνσας Σίτι Τσιφς, NFL), κάνοντας δική του αυτή την σπουδαία διάκριση.

Your 2019 #ESPYS Best Male Athlete ... Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/OkCnIT9D8w

Another #ESPYS for the Greek Freak!

He racks up both Best NBA Player and Best Male Athlete pic.twitter.com/vPZkCC5rDa

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 11, 2019