Όπως ανέφερε ο Κρις Χέινς από το Yahoo Sports, η επιλογή στο νούμερο «16» του draft το 2016 αναμένεται να «βγει» στην free agency και να αναζητήσει σε άλλη ομάδα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Φέτος αγωνίστηκε σε 41 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 2,3 πόντους και 1,3 ριμπάουντ ανά 6,1 λεπτά συμμετοχής.

Boston Celtics forward Guerschon Yabusele - the team’s No. 16 pick in the 2016 NBA Draft - will be waived, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 10 Ιουλίου 2019