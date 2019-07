Λέοναρντ: Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στους Κλίπερς! (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο MVP των φετινών τελικών στο ΝΒΑ ανήκει και με τη... βούλα στο δυναμικό των Κλίπερς καθώς έβαλε την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο.

Μάλιστα θα έχει διάρκεια τριών χρόνων και οι συνολικές απολαβές του «Klaw» θα ανέρχονται στα 103 εκατομμύρια δολάρια ενώ θα είναι στο... χέρι του να ενεργοποιήσει τον 3ο χρόνο της συμφωνίας.

