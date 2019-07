Και πάλι στους Μάτζικ ο Μπιρτς

Στο NBA και τους Μάτζικ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κεμ Μπιρτς. Ο Αμερικάνος σέντερ, μετά από ένα διάστημα που ήταν ελεύθερος, συμφώνησε με την ομάδα του Ορλάντο για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο γνωστός μας από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, βρίσκεται στους Μάτζικ από το 2017, είτε παίζοντας στην πρώτη ομάδα, είτε στους Lakeland που είναι η θυγατρική τους. Ο Μπιρτς για τα δύο αυτά χρόνια θα πάρει από τους Μάτζικ 6.000.000 δολάρια.

Free agent F Khem Birch has agreed to a two-year, $6M deal to return to Orlando, agents Mike George of @OneLegacySports and Jeff Schwartz of @excelsm tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 10, 2019