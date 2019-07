Οι Νάγκετς έκαναν... unrestricted free agent τον Λάιλς (pic)

Ο 25χρονος φόργουορντ μπορεί να πρόσθεσε «βάθος» στον πάγκο των Νάγκετς, αλλά η ομάδα του Ντένβερ αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να μην «ματσάρει» το συμβόλαιό του ώστε να γίνει restricted free agent.

Αυτό σημαίνει ότι είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της αρεσκείας του. Φέτος αγωνίστηκε σε 64 ματς με τους Νάγκετς έχοντας 8,5 πόντους και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Sources: Denver is rescinding the qualifying offer on forward Trey Lyles, making him an unrestricted free agent. Move allows Lyles to focus on new home with a better opportunity given the depth of forwards on the Nuggets now.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 8 Ιουλίου 2019