Παραμένει στους Κλίπερς ο Τζαμάικαλ Γκριν (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια στο «The Athletic», ο 29χρονος φόργουορντ θα λάβει συνολικά 10 εκατομμύρια δολάρια ενώ θα έχει δική του και την οψιόν για τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του.

Ο Γκριν είχε φέτος 9,4 πόντους και 6,3 ριμπάουντ, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε 299 ματς του ΝΒΑ με 8,4 πόντους και 6,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Free agent forward JaMychal Green is finalizing a two-year, $10M deal to return to the Los Angeles Clippers, with a second-year player option, league sources tell @TheAthleticNBA.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 8 Ιουλίου 2019