Στο Ντάλας ο Ντελόν Ράιτ (pic)

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Γκρίζλις θα υπογράψουν τον Ράιτ και στη συνέχεια θα τον κάνουν trade στους Μάβερικς για δύο μελλοντικά draft picks του β' γύρου.

Το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια τρία χρόνια και θα λάβει συνολικά 29 εκατομμύρια δολάρια. Φέτος αγωνίστηκε σε 75 ματς (με Ράπτορς και Γκρίζλις) και είχε κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 43% στα σουτ εντός παιδιάς.

Memphis continues to accumulate assets, and Mavs get a guard that they’ve wanted in free agency. https://t.co/c2NercuTmp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιουλίου 2019