Οι Ράπτορς πήραν τον Στάνλεϊ Τζόνσον

Η free agency συνεχίζεται και οι Ράπτορς πρόσθεσαν τον Στάνλεϊ Τζόνσον.

Τα νέα από τους Καουάι Λέοναρντ και Ντάνι Γκριν δεν ήταν ευχάριστα για τους πρωταθλητές, αλλά η ζωή συνεχίζεται.

Ο 23άχρονος γκαρντ έπαιξε πέρυσι στους Πίστονς μετρώντας 7.5 πόντους και 3.6 ριμπάουντ.

Free agent Stanley Johnson has agreed to a two-year, $7.5M deal with the Toronto Raptors, with a player option in the second season, agent Nima Namakian of BDA Sports tells @TheAthleticNBA @Stadium.

