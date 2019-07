Η... βόμβα στο ΝΒΑ «έσκασε», καθώς ο Καουάι Λέοναρντ πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς και μαζί του πήρε και τον Πολ Τζορτζ από τους Θάντερ.

Όπως έγινε γνωστό, ο 28χρονος φόργουορντ θα υπογράψει μάξιμουμ συμβόλαιο στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Δηλαδή, για τέσσερα έτη με απολαβές $142 εκατομμύρια!

Kawhi will sign for a four-year, $142M maximum contract with the LA Clippers, per @wojespn. pic.twitter.com/w5V8eEiioh

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 6 Ιουλίου 2019