Στους Σίξερς ο Ραούλ Νέτο (pic)

Ο Βραζιλιάνος γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Τζαζ και βρήκε εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο στην ομάδα της Φιλαντέλφεια.

Ο 27χρονος παίκτης είχε κατά μέσο όρο φέτος 5.3 πόντους, 2.5 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ σε 37 ματς.

Free agent guard Raul Neto is signing a one-year, guaranteed veteran's minimum deal with the Philadelphia 76ers, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium .

This move will give our team added depth at the point guard spot. Welcome to Sixers Nation, Raul Neto! #HereTheyCome #Sixers pic.twitter.com/K9Rmc4plSv

— Sixers Nation (@SixersNationCP) 4 Ιουλίου 2019