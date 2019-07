Νικς: Ακύρωσαν συνάντηση με Λέοναρντ (pic)

Και εκεί που έτσι και αλλιώς οι φίλοι των Νικς μόνο χαρούμενοι δεν είναι από τις κινήσεις της ομάδας τους στην free agency, ήρθε ένα δημοσίευμα της «New York Post», να κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως οι άνθρωποι της ομάδας της Νέας Υόρκης ακύρωσαν ραντεβού με τον Καουάι Λέοναρντ, προκειμένου να μην χάσουν άλλους ελεύθερους παίκτες.

Βέβαια τους έχασαν γιατί και ο Ντουράντ και ο Ίρβινγκ πήγαν στους Νετς και αυτοί έμειναν με τον Ραντλ, αλλά λέμε τώρα...

