Συγκεκριμένα ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι εξήγησε ότι ο 29χρονος φόργουορντ θα πάρει την επόμενη διετία 14,25 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια ο δεύτερος χρόνος του συμβολαίου του δεν είναι εγγυημένος. Φέτος αγωνίστηκε σε 69 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 8,2 πόντους και 2,1 ασίστ.

Free agent Darius Miller has agreed to a two-year, $14.25M deal to stay with New Orleans, league source tells ESPN. The second-year is non-guaranteed.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 Ιουλίου 2019