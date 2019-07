Πήραν Καμίνσκι οι Σανς με 10 εκατομμύρια (pic)

Συνεχίζουν να δυναμώνουν οι Σανς.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, η ομάδα του Φοίνιξ απέκτησε τον Φρανκ Καμίνσκι που θα πάρει 2ετές αξίας 10 εκατ. δολαρίων.

Ο 26χρονος φόργουορντ έπαιξε σε 47 ματς την περσινή σεζόν με τη φανέλα των Χόρνετς, έχοντας 8.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ.

Σούταρε με 36% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, κάτι που εκτίμησαν οι άνθρωποι των «ήλιων».

Free agent Frank Kaminsky has agreed to a two-year, $10M deal with the Suns, agent @KB_Sports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019