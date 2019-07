Στους Σέλτικς ο Καντέρ (pic)

Ο 27χρονος Τούρκος πρώην σέντερ των Τζαζ (2011-15), Θάντερ (2015-17), Νικς (2017-18) και Μπλέιζερς (2019) επιστρέφει στην Ανατολή για λογαριασμό των Σέλτικς.

Ο Καντέρ θα γεμίσει τη ρακέτα της Βοστώνης όπως αναφέρει ο Shams Charania υπογράφοντας διετές συμβόλαιο για 10 εκατομμύρια.

Enes Kanter is signing a two-year, $10M deal with the Celtics, with a second-year player option, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

