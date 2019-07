Ο 26χρονος γκαρντ (1μ.93) μέτρησε φέτος 8.7 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ μ.ό. σε 47 συμμετοχές με τους Τεξανούς.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, συμφώνησε για νέο διετές συμβόλαιο με τους Ρόκετς ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει player option για τον δεύτερο χρόνο.

Rivers deal includes a player option on the second year, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019