Ο 30χρονος σέντερ αποχωρεί από το Μαϊάμι έπειτα από πέντε χρόνια (2014-19) και η νέα σεζόν θα τον βρει στο Όρεγκον με τη φανέλα των Μπλέιζερς.

Όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, ο Ουάιτσαϊντ θα παίξει στο Πόρτλαντ αντί των Μο Χάρκλες και Μέιερς Λέοναρντ που θα κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο.

Miami is finalizing a trade to send center Hassan Whiteside to Portland for Mo Harkless and Meyers Leonard, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019