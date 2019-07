Ο 24χρονος φόργουορντ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο, αξίας $31 εκατομμυρίων.

Ο Πόρτις ήταν στους Μπουλς από το 2015 ως το 2019, και τον προηγούμενο Φεβρουάριο έγινε trade στους Ουίζαρντς.

