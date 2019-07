Μπέβερλι: Μένει στους Κλίπερς για 3 χρόνια! (pics)

Λέικερς, Μάβερικς και Μπουλς είχαν στα υπόψιν τους τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά εκείνος θα παραμείνει στους Κλίπερς!

Όπως έγινε γνωστό, ο 30χρονος γκαρντ συμφώνησε με την ομάδα του Λος Άντζελες για 3 χρόνια και $40 εκατομμύρια.

Ο ίδιος έδειξε την χαρά του στο twitter.

Free agent guard Patrick Beverley has agreed to a three-year, $40M deal to stay with the Clippers, his agent @KB_Sports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019