«Αισιοδοξία στους Νετς για Ντουράντ!» (pic)

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν των «New York Times» στις τάξεις της ομάδας του Μπρούκλιν η αισιοδοξία είναι τεράστια όσον αφορά την απόκτηση του Κέβιν Ντουράντ, καθώς θεωρούν ότι έχει... δελεαστεί από το δίδυμο των Ίρβινγκ και ΝτιΆντρε Τζόρνταν.

Βέβαια οι Ουόριορς του έχουν προσφέρει super max συμβόλαιο ύψους 221 εκατομμυρίων δολαρίων και τα πάντα είναι ανοικτά όσον αφορά το μέλλον του!

An undeniable vibe of confidence is emanating from Brooklyn as we speak: The Nets sure seem to believe they are getting Kevin Durant's commitment tonight to go with Kyrie Irving"s ... with DeAndre Jordan, Durant's close friend, to follow

— Marc Stein (@TheSteinLine) 30 Ιουνίου 2019