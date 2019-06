Οι Σέλτικς ελευθέρωσαν τον Ουοναμέικερ (pic)

Η ομάδα της Βοστώνης δεν επέκτεινε τη συνεργασία της με τον Αμερικανό γκαρντ και έτσι πλέον είναι ελεύθερος.

Αυτό δεν αποκλείει να τον προσεγγίσουν ξανά με διαφορετικούς όρους.

Ο Μπραντ Ουοναμέικερ αποτελεί μεταγραφικό στόχο αρκετών ομάδων της Euroleague μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός.

Ο ίδιος πάντως δεν έχει ξεκαθαρίσει αν προτεραιότητά του είναι να βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ ή να επιστρέψει στην Euroleague.

Boston is declining to extend a qualifying offer to guard Brad Wanamaker, who becomes an unrestricted free agent, league source tells ESPN. Celtics could still revisit Wanamaker in free agency.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2019