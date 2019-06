Οι Νετς θα αποφασίσουν στο τέλος για τον Ράσελ

Δεν ήταν κίνηση έκπληξη, αλλά κυρίως μια κίνηση ουσίας από τους Νετς σχετικά με το θέμα του Ντ' Άντζελο Ράσελ. Ο νεαρός παίκτης είναι πλέον restricted free agent, με συνέπεια η ομάδα του Μπρούκλιν να μπορεί να ματσάρει οποιαδήποτε προσφορά πάρει στα χέρια του. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην ομάδα του Μπρούκλιν να έχει τον τελευταίο λόγο στην συνέχεια της καριέρας του Ράσελ, με πρώτο στόχο πάντως να είναι ο Κάιρι Ίρβινγκ.

Sources: Brooklyn has extended a qualifying offer to All-Star free agent D’Angelo Russell, making him a restricted free agent.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 28 Ιουνίου 2019