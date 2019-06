Free agent o Τάιλερ Ντόρσεϊ! (pic)

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, η ομάδα του Τενεσί έκανε decline στην οψιόν του Έλληνα γκαρντ με αποτέλεσμα να γίνει unrestricted free agent και να μπορεί να επιλέξει εκείνος την επόμενη ομάδα που θα αγωνιστεί.

Memphis is declining to make a qualifying offer on guard Tyler Dorsey, who'll become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Grizzlies are open to the idea of revisiting a scenario for Dorsey to return in future.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 Ιουνίου 2019