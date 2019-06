Στο... κυνήγι του Κέμπα και οι Σέλτικς! (pic)

Xαμός θα γίνει για τον Κέμπα Ουόκερ στη free agency.

Oι Λέικερς τον θέλουν σαν τρελοί, ενώ οι Χόρνετς θα παλέψουν για να τον ανανεώσουν.

Σύμφωνα με τον Marc Stein στο... κυνήγι του σταρ της Σάρλοτ θα μπουν και οι Σέλτικς, αφαού ψάχνουν μια δυνατή περίπτωση στη θέση «1».

Οι Κάιρι Ίρβινγκ και Τέρι Ροζίερ θα φύγουν και έτσι η Βοστώνη ψάχνει τρόπους να βελτιωθεί για τη νέα σεζόν.

Πάντως θα έχουν αρκετό χώρο για να προσφέρουν συμβόλαιο στον Κέμπα, ενώ και ο Αλ Χόρφορντ δύσκολα θα μείνει στους Σέλτικς.

The Celtics, I'm told, are emerging as a stealth suitor for Charlotte Hornets free agent Kemba Walker

— Marc Stein (@TheSteinLine) 25 Ιουνίου 2019