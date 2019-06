O Ουέιντ στηρίζει τον ομοφυλόφιλο γιο του και είναι το απόλυτο παράδειγμα (pics & vid)

Ο 12χρονος γιος του Ουέιντ, ο Ζάιον Ουέιντ, πήρε μέρος μαζί με τα αδέλφια του στο pride του Μαϊάμι πριν από μερικούς μήνες, με τον Ντουέιν να στηρίζει ξεκάθαρα τα παιδιά του και να στέλνει μήνυμα ενότητας. Το ίδιο έκανε και ο μεγαλύτερος αδελφός του στηρίζοντας τον μικρότερο γιο της οικογένειας στις επιλογές του. Ο Ντουέιν Ουέιντ μίλησε σε εκπομπή και κατέθεσε όλες του τις σκέψεις όντας παράδειγμα για όλους του γονιούς.

«Δεν μιλάω πολύ γι΄ αυτό διότι είναι μία ιστορία που νομίζω ότι πρέπει να την πει ο Ζάιον. Πιστεύω πως ως οικογένεια πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και η δουλειά μου ως πατέρας είναι να διευκολύνω τη ζωή των παιδιών μου, να τους στηρίζω και να βρίσκομαι πίσω τους σε ό,τι και αν θελήσουν να κάνουν.

Την ίδια προσπάθεια που θα κάνω για να γίνει Ζαίρ παίκτης του μπάσκετ, να έχει την σωστή εκπαίδευση, ακριβώς την ίδια βοήθεια θα προσφέρω στον Ζάιον για να κάνει πράγματα που εκείνος θέλει. Έχει τρομερό μυαλό, τρομερή φαντασία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα για εμένα, δεν αλλάζει. Ο ρόλος μου ως πατέρας είναι να στηρίζω τα παιδιά μου και να αγαπώ τα παιδιά μου.

Με ρωτάει πολύς κόσμος για τα παιδιά μου, κυρίως από την πλευρά του αθλητισμού. Νομίζω πως ο κόσμος περιμένει να μεγαλώσεις κάθε παιδί με τον ίδιο τρόπο. Δεν γίνεται να έχεις την ίδια αντιμετώπιση σε όλα τα παιδιά σου. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά και εγώ πρέπει να γνωρίζω τα παιδιά μου, να δω που βρίσκονται. Πρέπει να τα ξέρεις. Πολλοί λένε ΟΚ είναι τρία αγόρια, όλα θα κάνουν το ίδιο. Δεν ''δουλεύει'' έτσι. Ο Ζαίρ και ο Ζάιον είναι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Θέλω να πω στους γονείς να γνωρίσουν τα παιδιά τους. Μην τους επιβάλλετε τα θέλω σας και τις ανάγκες σας σε αυτά. Μάθετε τα δικά τους θέλω και στηρίξτε τα, αγαπήστε τα κια βοηθήστε τα σε αυτά που εκείνα θέλουν.

Αυτή είναι η δουλειά μου ως πατέρας. Νιώθω πολύ άβολα όταν βλέπω τον κόσμο να με αποθεώνει επειδή στηρίζω τα παιδιά μου, ή αντίστοιχα να με κριτικάρει για αυτό. Κάνω ό,τι πρέπει να κάνει ο κάθε γονιός. Από τη στιγμή που θα φέρεις τα παιδιά σου στον κόσμο, παύεις να είσαι εγωιστής. Παύεις να είσαι σημαντικός, σημασία έχουν τα παιδιά σου και η οικογένεια σου. Είναι η δουλειά μου να είμαι παράδειγμα για εκείνα, να τους κάνω να πιστέψουν πως μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο. Είναι δουλειά μου να είμαι το σωστό μοντέλο. Να είσαι ο καταπληκτικός εαυτός σου και εμείς θα είμαστε εδώ για να σε αγαπάμε και να σε στηρίζουμε μέχρι τέλους».

Dwayne Wade and Gabby Union supporting young Zion at Miami Pride is so beautiful, I could cry. I can’t imagine having had this type of support as a kid (or even young adult). Amazing example of living in and showing unconditional love pic.twitter.com/2cT8Ow6kik

— Câmi Thomas (@CamiCruzThomas) 7 Απριλίου 2019