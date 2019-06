Ένα-ένα ανέβηκε τα σκαλοπάτια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέχρι να γίνει ο κορυφαίος παίκτης στο ΝΒΑ.

Το 2017 πήρε στα χέρια του βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη, ενώ φέτος αναδείχθηκε MVP της λίγκας.

Με αυτόν τον τρόπο ο Greek Freak πέτυχε κάτι μοναδικό. Έγινε ο πρώτος παίκτης που βγαίνει ΜVP, ενώ έχει αναδειχθεί και πιο βελτιωμένος παίκτης!

Giannis has been on a mission. #NBAAwards pic.twitter.com/aNt9qkyxil

— NBA TV (@NBATV) 25 Ιουνίου 2019