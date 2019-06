Τα... σάρωσε όλα ο Αντετοκούνμπο: ΜVP με ποσοστό 78%! (pic)

Δεν γινόταν να χάσει και δεν έχασε το βραβείο του MVP.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κέρδισε τους δημοσιογράφους, οι οποίοι έδειξαν πόσο μεγάλη διαφορά είχε από τους Χάρντεν και Τζορτζ.

Από τους 101 δημοσιογράφους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, οι 78 ψήφισαν Greek Freak στην 1η θέση τον Γιάννη, ενώ οι 23 του έδωσαν την δεύτερη θέση!

Πήρε 941 πόντους αντί 776 του Τζέιμς Χάρντεν και 356 πόντους του Πολ Τζορτζ.

Έτσι νίκησε με ποσοστό 78%!

The voting results for the 2018-19 Most Valuable Player award. #Bucks' Giannis Antetokounmpo picked up 78-of-100 first place votes. #Rockets' James Harden picked up the other 23. No one else got a 1st or 2nd place vote. #Thunder's Paul George received 38 3rd place votes. #MVP pic.twitter.com/ahtv9QJtkz

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) 25 Ιουνίου 2019