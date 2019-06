Το comeback του Γκρεγκ Όντεν στην BIG3! (vid)

Ήταν 28 Ιουνίου του 2007 όταν οι Μπλέιζερς επέλεξαν στο Νο. 1 του Draft τον Γκρεγκ Όντεν, έναν ελπιδοφόρο σέντερ που είχε όλα τα στοιχεία για να κάνει μια λαμπρή καριέρα αλλά δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει κανένα από τα όνειρα του αφού οι τραυματισμοί τον... βούτηξαν στα πιο σκοτεινά μονοπάτια.

Πλέον αγωνίζεται στην BIG3, το πρωτάθλημα που διοργανώνει ο Ice Cube κι αποτελείται κυρίως από βετεράνους NBAers. Στο ντεμπούτο του με τους Aliens κόντρα στους Triplets είχε 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Greg Oden lets the world know the Aliens have arrivedWe're LIVE on CBS! pic.twitter.com/IZJ4YP7egP

— BIG3 on CBS (@thebig3) 23 Ιουνίου 2019