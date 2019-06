Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο σέντερ της Χιτ θα πάρει τα 27,1 εκατομμύρια δολάρια που ορίζει το συμβόλαιό του και θα συνεχίσει να «θωρακίζει» τη ρακέτα του Μαϊάμι.

Miami Heat center Hassan Whiteside has exercised the $27.1M player option on his contract for 2019-20, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 21 Ιουνίου 2019