Έμεινε εκτός draft ο Ζούσμαν (pic)

Ο παίκτης της Μακάμπι, που έδειχνε να πιστεύει ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, δήλωσε συμμετοχή στο draft, αλλά δεν κατάφερε να επιλεγεί από κάποια ομάδα.

Πλέον, ο Ισραηλινός φόργουορντ θα συμμετέχει σε Summer League, για να μπορέσει να βρει ένα συμβόλαιο στην κορυφαία λίγκα.

Best players remaining in the 2019 NBA Draft with 15 picks left: Lu Dort, Talen Horton-Tucker, Terence Davis, Jontay Porter, DaQuan Jefffries, Zylan Cheatham, Shamorie Ponds, Jalen Lecque, Tremont Waters, Naz Reid, Lou King, Miye Oni, Yovel Zoosman, Justin Robinson, Jaylen Hoard

— Jonathan Givony (@DraftExpress) 21 Ιουνίου 2019