Από το Μέμφις στη Γιούτα ο Μάικ Κόνλεϊ! (pic)

Συγκεκριμένα, ο πρώην -πια- ηγέτης του Μέμφις θα μετακομίσει στο Σολτ Λέικ Σίτι για λογαριασμό της Γιούτα ενώ το αντίθετο δρομολόγιο θα κάνουν οι Γκρέισον Άλεν, Κάιλ Κόρβερ, Τζάε Κράουντερ όπως επίσης και το νούμερο 23 του φετινού draft.

Την είδηση αποκάλυψε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι ο οποίος εξήγησε ότι θα ολοκληρωθεί το trade στις 6 Ιουλίου...

Memphis has traded guard Mike Conley to the Utah Jazz for Grayson Allen, Kyle Korver and Jae Crowder, the 23rd pick in Thursday's Draft and a future first-round pick, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 19 Ιουνίου 2019