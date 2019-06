Μπακς: Προς την έξοδο Σνελ και Ιλιασόβα

Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, οι δύο συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι στην πόρτα τηε εξόδου, καθώς τα «ελάφια» θέλουν να προβούν σε αλλαγές και να κάνουν χώρο στο salary cup.

Ο Αμερικανός παίκτης έχει συμβόλαιο αξίας $24 εκατομμυρίων για ακόμα δύο χρόνια με τους Μπακς, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετά, ενώ ο Τούρκος φόργουορντ δεσμεύεται για τον επόμενο χρόνο με συμβόλαιο $7 εκατομμυρίων.

Milwaukee is offering draft compensation this week in hopes of finding a team willing to take on the contract of Tony Snell or Ersan Ilyasova via trade, league sources say, as the Bucks seek to create added flexibility to retain elite status in the East

— Marc Stein (@TheSteinLine) 17 Ιουνίου 2019