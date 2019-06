Τεταμένο το κλίμα ανάμεσα σε Χάρντεν και Πολ! (pic)

Οι Ρόκετς θα πρέπει να βρουν άμεσα λύση στα θέματα που έχουν μεταξύ τους οι Χάρντεν και Πολ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Tim Mcmahon που επικαλείται πηγή από μέσα στην ομάδα, ο CP3 θέλει να γίνει κάτι σαν προπονητής του Μούσια μέσα στο γήπεδο.

Ο ηγέτης των Ρόκετς δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό και είναι σαν να του λέει: «Δεν μπορείς να νικήσεις ούτε τον προσωπικό σου αντίπαλο. Σκάσε και δες με να παίζω».

Ο Μάικ Ντ'Αντόνι θα έχει σίγουρα δύσκολη δουλειά.

The Rockets are finding themselves in troubled times. (via @espn_macmahon) pic.twitter.com/qJgbq1U5SP

— SportsCenter (@SportsCenter) 18 Ιουνίου 2019