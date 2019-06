«Βόμβα» από τους Λέικερς, κάνουν δικό τους τον Ντέιβις (pic)

Οι Λέικερς «απασφάλισαν την μεγάλη βόμβα» και εκτός εξαιρετικού απροόπτου έκαναν δικό τους τον Άντονι Ντέιβις, καθώς όπως αναφέρεται και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, υπήρξε συμφωνία με τους Πέλικανς. Οι «λιμνάνθρωποι» ήθελαν από τον Ιανουάριο τον σπουδαίο σέντερ, αλλά έστω και με λίγους μήνες διαφορά θα τον κάνουν δικό τους. Για να γίνει αυτό βέβαια θα πρέπει να δώσουν στους «πελεκάνους» τους Λόνζο Μπολ, Μπράντον Ίνγκραμ και 3 πικς πρώτου γύρου (μεταξύ των οποίων το Νο.4 του 2019).

Περισσότερες λεπτομέρειες της σπουδαίας αυτής ανταλλαγής θα γίνουν γνωστές το συντομότερο δυνατό, με τον Ντέιβις και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να φτιάχνουν ένα εντυπωσιακό δίδυμο που όλοι θα ήθελαν να δουν το τι μπορεί να κάνει στο παρκέ.

Anthony Davis is reportedly headed to the Lakers. pic.twitter.com/fDERiRzPr4

— NBA TV (@NBATV) June 15, 2019