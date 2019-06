Κερ: «Δεν υπάρχει update για τον Ντουράντ» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ επέστρεψε στο Game 5 με τους Ράπτορς και αποφάσισε να αγωνιστεί, παρότι τραυματίας.

Αυτό δεν του βγήκε σε καλό, καθώς αποχώρησε από τον αγώνα χειρότερα από πριν και οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Ο ίδιος πήγε στη Νέα Υόρκη για μαγνητική, αλλά ο Στιβ Κερ τόνισε πως δεν υπάρχουν νεότερα ακόμα για την κατάστασή του.

«Ξέρετε τι γίνεται, αλλά δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για την κατάσταση του Κέβιν. Υπάρχουν κάποιες εικασίες για το τι γίνεται, αλλά δεν έχουμε νέα. Μόλις έχουμε νεότερα, θα σας ενημερώσουμε».

Steve Kerr said there’s no KD update at this moment. pic.twitter.com/m9kPmNsEtF

— Melissa Rohlin (@melissarohlin) 12 Ιουνίου 2019