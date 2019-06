Λέοναρντ: To στατιστικό που είχε μόνο ο Μπερντ και πήρε τίτλο! (pic)

Εdit my bet*: Άλλαξες γνώμη; Με το πρωτοποριακό “Edit My Bet” έχεις πλέον τη δυνατότητα να επεξεργαστείς το στοίχημά σου. (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ένα στατιστικό συνδέει τον Καουάι Λέοναρντ και τον Λάρι Μπερντ, κάνοντας τον Klaw να χαμογελάει.

Ο ηγέτης των Ράπτορς είναι πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ και κλεψίματα στην ομάδα του στην postseason.

Ο μοναδικός που το κατάφερε αυτό ήταν ο Λάρι Μπερντ με τους Σέλτικς το 1984.

Και φυσικά τότε πήρε τον τίτλο. Θα το επαναλάβει ο Λέοναρντ;

Kawhi Leonard currently leads all players this postseason in points, rebounds and steals.

The only player to do that in a postseason is Larry Bird in 1984. You know the rest. pic.twitter.com/WMs3m4o6Bp

— SportsCenter (@SportsCenter) 9 Ιουνίου 2019