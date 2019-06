Λέοναρντ: Γράφει ιστορία αν βγει MVP των τελικών! (pic)

Εκπληκτικά πράγματα κάνει ο Καουάι Λέοναρντ και στους τελικούς, με τους Ράπτορς να είναι μια ανάσα από τον τίτλο.

Ο Κlaw πιθανότατα θα αναδειχθεί MVP των τελικών, αν οι Καναδοί πάρουν πρωτάθλημα.

Αν συμβεί αυτό θα γράψει ιστορία. Θα γίνει ο μοναδικός παίκτης όλων των εποχών στο ΝΒΑ που καταφέρνει να κατακτήσει 2 βραβεία MVP των τελικών, χωρίς να έχει πάρει στα χέρια του MVP του ΝΒΑ.

Ο Λέοναρντ θα έχει 3 ευκαιρίες στους τελικούς με τους Ουόριορς

There’s no NBA player in league history with multiple Finals MVP awards and no regular season MVP.

That may change next week. pic.twitter.com/VemzWJtbRo

— HoopsHype (@hoopshype) 8 Ιουνίου 2019