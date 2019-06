«Μπάσιμο» των Ρόκετς, δίνουν Καπέλα και Γκόρντον για Ντέιβις! (pic)

Η τελευταία φημολογία που αναπτύχθηκε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, θέλει την παρέα του Τζέιμς Χάρντεν να προσφέρει στους Πέλικανς τον Κλιντ Καπέλα, τον Έρικ Γκόρντον αλλά και δύο draft pick πρώτου γύρου το 2020 και το 2021!

Το πόσο... δελεαστική μπορεί να είναι η εν λόγω προσφορά για την ομάδα της Νέας Ορλεάνης, η οποία περιμένει τις... μισές ομάδες του ΝΒΑ να κάνουν τις δικές τους προσφορές για τον AD.

The Houston Rockets have also entered the bidding on a Anthony Davis trade. Opening offer Clint Capela, Eric Gordon, 2019 and 21 1sts.

