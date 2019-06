Κερ για Τόμπσον: «Μισοπεθαμένος να είναι, θα πει πως είναι εντάξει» (vid)

Οι Ουόριορς ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών, αλλά είδαν τον βασικό τους γκαρντ/φόργουορντ να τραυματίζεται.

Υπάρχει έντονη ανησυχία για το αν θα επιστρέψει, αλλά ο προπονητής των Πρωταθλητών πιστεύει πως θα τον έχει στη διάθεσή του.

Ο Στιβ Κερ δήλωσε χαρακτηριστικά, «Ο Κλέι λέει ότι είναι ok, αλλά αυτός έτσι λειτουργεί. Ακόμη και μισοπεθαμένος να ήταν θα μας έλεγε πως είναι ok».

Steve Kerr gives an update on the injuries to Klay Thompson and Kevon Looney.#GameTime pic.twitter.com/jfMEla2d9v

— NBA TV (@NBATV) 3 Ιουνίου 2019